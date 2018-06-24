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24 Haziran Ankara seçim sonuçları!

Türkiye'nin heyecanla beklediği seçimler yapıldı ve sandıklar kapandı. Oy sayılma işlemine geçildi. Ankara'nın seçim sonuçları nasıl olacak, hangi aday ne kadar oy aldı? sonuçlar haberimizde.

Giriş Tarihi: 24 Haziran 2018 Pazar 17:19
24 Haziran Ankara seçim sonuçları!

24 Haziran seçimlerinde oy verme işlemi sona erdi ve oy sayma işlemine geçildi.

Sonucu merakla beklenen illerin başında gelen başkent Ankara'da seçim sonuçları ne olacak?

Hangi aday ne kadar oy alacak? detaylar an be an haberimizde yer alacak.

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