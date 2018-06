24 Haziran Ankara seçim sonuçları!

Giriş Tarihi: 24 Haziran 2018 Pazar 17:19

24 Haziran seçimlerinde oy verme işlemi sona erdi ve oy sayma işlemine geçildi.



Sonucu merakla beklenen illerin başında gelen başkent Ankara'da seçim sonuçları ne olacak?



Hangi aday ne kadar oy alacak? detaylar an be an haberimizde yer alacak.