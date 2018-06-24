24 Haziran Genel Seçim Sonuçları bekleniyor

Giriş Tarihi: 24 Haziran 2018 Pazar 17:12



Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için, seçmenler, Türkiye genelinde kurulan 180 bin 65 sandıkta oylarını kullandı.24 Haziran Pazar günü sabah 08:00 itibari ile başlayan oy kullanma işlemi akşam saat 17:00'de sona erdi. Yurtdışında 60 ülke ve 123 temsilcilikte kullanılan ve Türkiye'ye getirilen oylar da aynı anda sayılacak. ATO Congresium'da oluşturulan güvenlikli ortamda saklanan bu oyların sayımına aynı anda başlanacak.

Yüksek Seçim Kurulu tarafından bildirilen resmi seçim yasağı saati 21:00 olarak belirtildi. Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının yanı sıra AK Parti, CHP, MHP, HDP, SP ve İYİ Parti’nin oy oranları seçim yasakları kalkar kalkmaz anlık olarak sitemizde olacak.

SEÇİM SONUÇLAR SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Seçim günü 18.00-21.00 saatleri arasında her türlü yayın organlarında sadece YSK tarafından seçimle ilgili verilecek haberler yayımlanabilecek. Seçim günü saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest olacak. YSK, gerek görürse yayın yasağını bugün saat 21.00'den önce de kaldırabilecek.