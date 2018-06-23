﻿ABD’nin bahanelerini bitirecek yeni bir delil

Giriş Tarihi: 23 Haziran 2018 Cumartesi 11:23



Yeni delil ile ilgili konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “FETÖ ile ilgili yeni bir belge daha çıktı şimdi. O Pensilvanya’daki hainin bu işin tam göbeğinde olduğunun bir belgesi daha çıktı. O belgeyi Amerika’ya böyle kırmızı kurdeleyle göndereceğiz” dedi.

BU İŞİN TAM GÖBEĞİNDE

Seçim çalışmaları kapsamında Gaziosmanpaşa’da vatandaşlara hitap eden Soylu, bu milleti hainlere teslim etmediklerini vurgulayarak, şunları söyledi: “Yarın öbür gün okursunuz. FETÖ ile ilgili yeni bir belge daha çıktı şimdi. O Pensilvanya’daki hainin bu işin tam göbeğinde olduğunun bir belgesi daha çıktı. O belgeyi Amerika’ya böyle kırmızı kurdeleyle göndereceğiz. Hele göndermesinler bakalım. Her türlü hainliği yapmışlar. O saatlerde her türlü konuşmayı yapmışlar. Ama Allah milletimizden razı olsun. Çıplak elleriyle beraber F-16’lara karşı bu ülkenin namusunu korudu.” Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de, terör örgütü FETÖ elebaşının iadesiyle ilgili yeni belge açıklamalarına ilişkin, “Darbe girişimine ‘tiyatro’ diyenleri üzecek, bu işin aslını öğrenmek isteyenler için de çok önemli bilgilere ulaşıldı” dedi.

CHP UTANACAK MI

Gül, şunları kaydetti: “Bunlar hem iade dosyasına hem de bu süreçte yargı dosyasına girecek. Tiyatro diyenlerin, ‘bilmedim görmedim’ diyenlerin ezberini bozacak herkesin göreceği yargılamalarda kullanılacak bilgilere ulaşılıyor. Yargılamada bir delil değil birçok delil var. Bunların hepsi de darbenin bizzat FETÖ tarafından yapıldığını ve yaşananların darbe olduğunu açıkça gösteriyor. CHP halen iki yıl geçmiş bu olaya (15 Temmuz) tiyatro olarak bakmaya devam etsin ama Türk yargısı tüm bu delillere ulaşmaya devam ediyor.”

FETÖ Elebaşı’ndan ‘son şans’ itirafı

Darbe güdümündeki Mısır medyasına konuşan teröristbaşı Fetullah Gülen, 24 Haziran’da Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısındaki adayların desteklenmesini istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a oy verilmemesini isteyen Gülen, 24 Haziran’ı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı son şans olarak değerlendirdi.