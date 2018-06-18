Ana Sayfa Gündem Ahlaksızlığı böyle savundu!

Ahlaksızlığı böyle savundu!

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, büyük tepki çeken erotik kitabı Tatanka'yı savundu.

Giriş Tarihi: 18 Haziran 2018 Pazartesi 21:39
Ahlaksızlığı böyle savundu!


CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Kilis'te vatandaşa hitap etti. İnce, büyük tepki çeken erotik kitabı Tatanka için "Evet yazdım, arkasındayım.'' ifadelerini kullandı.

'EVET YAZDIM, ARKASINDAYIM'

İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Samsun mitinginde 30 yıl önce yazdığı bir şiir kitabından mısralar okuduğunu ifade ederek, "Evet yazdım, arkasındayım.'' ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Erdoğan "Biz belki utanır yüzü kızarır diye, Bay Muharrem 'in eski defterlerini açmaya devam edeceğiz. Seçim döneminde taktığı maskenin arkasındaki çirkinlikleri vatandaşlarımıza göstermeye devam edeceğiz. Bunun şairlik yönü de var. Ha gençler biliyor. Ben bunu o şiir kitabından bazı yerleri okumayacağım ama gençler o kitabın içinde nelerin olduğunu görecekler. Bunun da hangi istikamet üzere olduğunu görecekler. Bu milleti kimse aldatamayacak, biz bugüne kadar oyunu sandıkta bozduk." ifadelerini kullandı

YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Bu habere de bakabilirsiniz Karamollaoğlu'na tepki yağıyor

Karamollaoğlu'na tepki yağıyor
Kurumsal

İçerik

Gündem

Siyaset

Teknoloji

Yukarı Çık