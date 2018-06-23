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Alibeyköy'de büyük facia!

Alibeyköy barajına girdikten sonra kaybolan 3 çocuğun cansız bedeni bulundu.

Giriş Tarihi: 23 Haziran 2018 Cumartesi 17:01
Alibeyköy'de büyük facia!


Yüzmek için Alibeyköy Barajı'na giren 3 çocuk hayatını kaybetti.

Nurullah Yanak (11), kardeşi Şefik Yanak (8) ve Mustafa Altan (11) serinlemek amacıyla öğle saatlerinde Alibeyköy Barajı'na girdi.

Baraj kenarında bulunanlar, çocukların boğulduğunu görünce yardıma koştu. Sudan çıkarılan Nurullah Yanak hastaneye götürüldü. Gözden kaybolan diğer çocuklar içinse olay yerine dalgıç polisler ve itfaiye ekipleri geldi. Kurtarma botuyla arama yapan ekipler önce Şefik Yanak'ı ardından da Mustafa Altan'ı çıkardı. Hastaneye kaldırılan 3 çocuğun da hayatını kaybettiği öğrenildi.

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