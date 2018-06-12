Araç kliması neden arızalanır?

Giriş Tarihi: 12 Haziran 2018 Salı 12:09

Klima özellikle yaz aylarında araç içi ve evde kullanılan en önemli araçlardan biridir. Klimanın kullanımı kadar bakımıda oldukça önemlidir. Klima sisteminin doğru çalışması düzenli olarak yaptırılan bakımla doğru orantılıdır. Bakımı yaptırılmayan klima aracınıza pek çok zarar verebilmektedir.

Araç klimasının bakımı hangi sıklıkla yapılmalı?

Klima bakımı ile ilgili en çok araştırılan konulardan birisi klima bakımının hangi sıklıkla yapıldığıdır. Bu konuda pek çok öneri ortaya atılmıştır. Araç klimasının doğru bir şekilde çalışması için klima bakımının yılda iki kez yapılması aracınız için faydalı olacaktır.

Polen filtresi, klima gazı

En sık görülen klima arızaları nelerdir?

Bakımı yapılmayan araç kliması sistemli bir şekilde çalışmaz ve aracınıza zara verir. Klima zamanla bakımı yaptıırılmadığı için kirlenir ve verimi düşer. Bakımı yapılan klima elektrik tasarrufu sağlar.

Araç kliması neden yeterince soğutmuyor?

Araç klimasının aracı soğutmaması sık görülen arızalardan biridir. Bunun nedeni klima gazının bitmesi, polen filtresinin kirlenmiş olması ile bağlantılıdır. Klima az üfleme yapıyorsa polen filtresi ve fanda sorun var demektir.

Klimanın bakımı nerelerde yaptırılmalıdır?

Klima bakımının nerede yapılacağı oldukça önemlidir. Her aracın klima gazı miktarı farklı olduğu için klima bakımı araç yetkili servislerinde yapılmadır.

Klima bakımı yakıt tasarrufu sağlar mı?

Klima bakımının senede 2 kez yapılması aracın yakıttan tasarruf etmesini sağlar. Bu nedenle araç klima bakımlı düzenli olarak yapılmalı ve ihmal edilmemelidir.