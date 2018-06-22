Erdoğan'dan bedelli askerlik müjdesi

Giriş Tarihi: 22 Haziran 2018 Cuma 18:32



İstanbul'da ilçe mitinglerine devam eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da yaptığı konuşmada bedelli askerlik bekleyenleri heyecanlandırdı.

BEDELLİ DOSYASI MASAMA GELECEK

Erdoğan, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerin ardından bedelli askerlik dosyasının masasında olacağını açıkladı.

"BAY KEMAL, BAY MUHARREM GİBİ PALAVRA ATMAM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bedelli askerlikle ilgili olarak; 24'ünden sonra inşallah masamın üzerinde önemli olan çalışmalarımdan bir tanesi de odur. Ben Bay Kemal gibi, Bay Muharrem gibi palavra atamam. Genelkurmay Başkanımı, Milli Savunma Bakanımı çağıracağım. Onlarla, oturacağım konuşacağım. Nihai kararımızı vereceğiz." şeklinde konuştu.