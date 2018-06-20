Euro'da yeni dönem başlıyor

Giriş Tarihi: 20 Haziran 2018 Çarşamba 12:59



Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Euro Bölgesi için bütçe oluşturma konusunda anlaşarak ortak para birimi euro için "yeni bir sayfa" açtılar. Ancak iki lider üzerinde 19 ülkeden oluşan Euro Bölgesi'nin diğer üyeleriyle birlikte çalışılacak olan bütçenin ayrıntılarını açıklamadı.



Merkel ve Macron 28-29 Haziran’da yapılacak Avrupa Birliği zirvesine hazırlık için yaptığı dünkü görüşme, Fransa maliye bakanı tarafından ikili ilişkiler açısından “kritik an” olarak niteleniyordu.



Merkel ve Macron, yeni bütçeyi Euro Bölgesi'nin rekabet gücünü artıracak bir araç olarak niteledi.



Macron, bütçenin 2021 yılına kadar devreye alınacağını belirtti, ancak planlarına ilişkin daha fazla ayrıntı vermedi.



Merkel, “Avrupa’nın güvenlik ve refah vaatlerini yenilemek” başlıklı sekiz sayfalık bir bildiri yayınlanan görüşmelerden sonra yaptığı açıklamada, “Yeni bir sayfa açıyoruz” dedi.



Merkel, bütçenin, 2009 yılında meydana gelen borç krizi ile neredeyse yıkılan Euro Bölgesi'nde ülke ekonomilerinin birbirine yakınlaşmasını hızlandırmak için kullanılacağını söyledi.



Merkel “Ekonomik ve parasal bir birliğin ancak ekonomi politikalar birbirine yaklaştığında ayakta kalabileceğini biliyoruz” dedi. Merkel ayrıca AB’nin dış, savunma ve göçmen politikalarının ele alındığı Macron ile görüşmede en zorlu konunun Euro Bölgesi'nde reform olduğunu ifade etti.



Geçen yıl Eylül ayında Euro Bölgesi reformu için kapsamlı bir vizyon ortaya koyan Macron, gazetecilerin zorlu soruları karşısında Merkel ile vardığı uzlaşıyı savundu.



Macron “Yıllık gelirler ve harcamalarla gerçek bir bütçe olacak… Bu, birlikte yaptığımız siyasi bir taahhüt. Yıl sonuna kadar bakanlık düzeyinde teknik çalışma, ertesi yıl ise anlaşmada kaçınılmaz olarak değişiklik gerektirecek” dedi.