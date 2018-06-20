'İslam dünyasının en etkili lideri Erdoğan'dır'

Giriş Tarihi: 20 Haziran 2018 Çarşamba 13:01



Malezya'da hükümetin ortağı Halkın Adaleti Partisi lideri Enver İbrahim, "24 Haziran seçimlerinde Orta Doğu'da, Filistin'de ve hatta dünyada adalet için mücadele eden Erdoğan'ı destekliyorum." dedi.

Malezya'da hükümetin ortağı Halkın Adaleti Partisi lideri Enver İbrahim, İslam dünyasında en etkili liderin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu belirterek, "24 Haziran seçimlerinde Orta Doğu'da, Filistin'de ve hatta dünyada adalet için mücadele eden Erdoğan'ı destekliyorum." dedi.

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'in ilerleyen dönemlerde görevini devretmesi beklenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak İstanbul'a gelen İbrahim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teröre, yolsuzluğa ve adaletsizliğe karşı olduğu için 10 yıldan fazla hapiste yattığını söyledi.

Hapisten yeni çıktığını, biraz dinlendikten sonra dava arkadaşı Başbakan Mahathir Muhammed'in görevini kendisine devretmesiyle Malezya'nın yeni başbakanı olacağını aktaran İbrahim, "Hapisten yeni çıktığım için biraz dinlendikten sonra başbakanlık koltuğuna oturacağım. Kısa bir zamanda Malezya'ya yardım etmek ve tekrar Malezya'yı büyütmek zorundayız. Çünkü Malezya en başarılı ve gelişmekte olan ülkelerden birisi ve ekonomik potansiyeli yüksek. Hükümet olarak beraber halkın güvenini tekrardan kazanıp, yolsuzluğa karşı çalışmamız lazım." diye konuştu.

Enver İbrahim, devleti iyi yöneterek bütün yetkileri kötüye kullananlardan kurtulmaları gerektiğini, böylece ekonominin iyileşeceğini aktardı.

Halka, iş, aş, barınma, eğitim ve sağlık gibi temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri konusunda yardım etmek gerektiğini vurgulayan İbrahim, "Şimdilik devlet yönetiminde değilim zira hapisten yeni çıktım. Başbakanımız Mahathir Muhammed, devleti yönetecek tecrübeye sahip iyi bir siyasetçi. Biz de kendisine başarılı işler yapabilmesi için destek veriyoruz. Halen Başbakan Yardımcısı olan eşim Azize de bu görevini bırakarak başbakan eşi olmaya hazırlanıyor." ifadelerini kullandı.

''HAPSE GİRMEK BİZİ OLGUNLAŞTIRIR''

İbrahim, bugüne kadar girilen 20 seçimden 13'ünün kazanılmasının büyük bir başarı olduğuna değinerek, bunun Malezya halkının kendilerine olan güvenini yansıttığını söyledi.

Hapishane hayatının cehennemden farksız olduğunu anlatan İbrahim, şunları kaydetti:

"Fakat içeride olduğum günlerde her zaman Allah'ın yardımını gördüm. Çünkü çok zor günlerdi. İnsan hapisteyken kilo veriyor, hasta oluyor, yaralanabiliyor yani hapishanede pek çok sorunla karşılaşılıyor. Dünyada birçok siyasi lider hapis ve sürgün hayatı yaşamıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan da hapiste kaldı. Hapse girmek bizi daha sabırlı, daha bilgili yapar ve olgunlaştırır. İnşallah daha iyi bir lider yapar."

''ERDOĞAN BENİ HAPİSDEYKEN DAVET ETTİ''

Enver İbrahim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisi hapisteyken eşi ve kızını moral vermek ve destek olmak için Türkiye'de ağırladığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, eşi Azize Hanım aracılığıyla kendisini hapisten çıktıktan sonra Türkiye'ye davet ettiğini dile getiren İbrahim, "Erdoğan mart ayında eşimi ve kızımı görüşmek, destek ve moral vermek için davet etti. Görüşmede Erdoğan 'İbrahim hapisten çıkınca Türkiye'ye gelsin' diyerek beni de davet etti. Böylece aramızda şahsi bir yakınlık ve dostluk bağı kuruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan tutukluluğum süresince de gerek eski Başbakan Necip Rezak ve gerekse şimdiki Başbakan Mahathir Muhammed ile sık sık görüşerek onlara demokrasi ve adalet vurgusu yapmıştır." ifadelerini kullandı.

Enver İbrahim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İslam dünyasının en etkili lideri olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, bilhassa Filistin davası ile Orta Doğu'da özgürlük ve barış sağlanması için çok mücadele ediyor. O yüzden Müslüman halklar kendisini hem çok iyi tanıyor hem de çok seviyor. İktidarı süresince adeta yeni bir Türkiye inşa etti. Türk halkının hayat kalitesini yükseltti. Ayrıca alt-üst yapı, sağlık hizmetleri ve eğitim alanlarında büyük yatırımları oldu. Asyalı bir siyasetçi olarak, 24 Haziran seçimlerinde Orta Doğu'da, Filistin'de ve hatta dünyada adalet için mücadele eden Erdoğan'ı destekliyorum. Çünkü Erdoğan, adalet için mücadele eden bir lider."

Enver İbrahim ayrıca, Malezyalı turistlerin Türkiye'yi temiz ve modern bir İslam ülkesi olarak tanımladığını belirterek, iki ülkenin kültür, turizm ve ticari alanlarda iş birliğini geliştirmesi gerektiğini kaydetti.

ENVER İBRAHİM KİMDİR?

Enver İbrahim 1947'te Malezya'nın Penang şehrinde dünyaya geldi. Malaya Üniversitesi'nde Malay Çalışmaları üzerine eğitim aldığı dönemde gençlik çalışmalarına katılan İbrahim, Müslüman Gençlik Hareketi'nin kurucu üyeliğini, başkanlığını yaptı.

İbrahim, 1974'te bir öğrenci protestosuna katıldığı için iki yıl hapis cezası aldı.1974-1982 yıllarında Dünya Müslüman Gençlik Meclisi'ne seçilen İbrahim, 1981'de ABD'de Uluslararası İslam Düşünce Enstitüsü'nün ortak kurucusu olarak görev aldı.

Enver İbrahim, 1981-1988 yıllarında Uluslararası İslam Üniversitesi'nin başkanlığını yürüttü, bu görevlerinin ardından ülkesine dönerek siyasette yükselmeye başladı. 1983 yılında Kültür, Gençlik ve Spor Bakanlığı, 1984'te Tarım Bakanlığı ve 1986-1991 yılları arasında Eğitim Bakanlığı görevlerini üstlenen İbrahim, Maliye Bakanlığı da yaptı. İbrahim, 1993'te Başkan Yardımcısı oldu.

Enver İbrahim, 2003 yılında Malezya siyasetine yeni bir çizgi kazandırmak amacıyla Halk ve Adalet Partisi'ni kurdu ancak üzerindeki iktidar baskısı nedeniyle hapis cezası alarak 9 yıl kadar siyasi yasaklı ilan edildi. 2004 yılında Malezya Anayasa Mahkemesi yeterli delil olmadığı için bu cezayı kaldırdı. İbrahim, tahliye edildikten sonra 2004 ve 2006 yıllarında ABD'deki John Hopkins ve George Town üniversitelerinde misafir öğretim üyeliği yaptı.

Ülkesine dönerek 2008'de Halk İttifakı'nı kurup siyasi mücadelesine devam eden İbrahim, aynı yıl seçimlerde başarı elde etti. Bu süreçte iktidar tarafından yeniden baskı altına alınan ve hakkında asılsız iddialarla suçlamalar yapılan İbrahim, hayati tehlikesi nedeniyle Türkiye Büyükelçiliği'ne sığındı. 2014 seçimlerinden önce beş yıl hapis cezasına çarptırılan İbrahim, 16 Nisan 2018'de tahliye edildi. TIME dergisi tarafından dünyadaki en etkili 100 isim arasında sayılan Enver İbrahim'in yakın zamanda Malezya'da Başbakanlık görevine gelmesi bekleniyor.