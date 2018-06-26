LGS sonuçları açıklandı! TIKLA - ÖĞREN

Giriş Tarihi: 26 Haziran 2018 Salı 16:23



Milli Eğitim Bakanlığınca ( MEB) uygulanan Liselere Giriş Sınavı (LGS) sonuçları açıklandı. Yaklaşık bir milyon öğrencinin ter döktüğü, 2 Haziran'da gerçekleşen LGS'nin sonuçlarının bugün MEB tarafından açıklandı.

Öğrenciler, sonuçsayfasından merkezi sınav puanlarını ve Türkiye/İl geneli yüzdelik dilimlerini öğrenebileceklerdir. Sınava başvuran 1 milyon 9 bin 260 öğrenciden 971 bin 657’si sınava girmiştir. 112 öğrenciye evde, 4 öğrenciye ise hastanede sınav hizmeti verilmiştir.

1.367 okuldaki 126 bin 510 kontenjana sınavla yerleşilecek. Özel okullar da taban puanlarını ilan edecek. İsteyenler, LGS puanlarıyla özel okullara 1 Temmuz’a kadar ön kayıt yaptırabilecek.

Sorulara, cevap anahtarlarına ve sonuçlara yapılacak itirazlar, soruların, cevap anahtarlarının ve sonuçların www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren en geç 5 iş günü içinde ÖDSGM resmi internet sayfasında yayımlanan sınav itiraz bölümünden elektronik olarak yapılabilecek.

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