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Terörist Gülen'den seçim çağrısı

Mısır medyasına konuşan teröristbaşı Fetullah Gülen, 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısındaki adayların desteklenmesini istedi.

Giriş Tarihi: 22 Haziran 2018 Cuma 18:26
Terörist Gülen'den seçim çağrısı


24 Haziran seçimleri öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında birleşenler arasına FETÖ elebaşı Fetulllah Gülen de katıldı.

ERDOĞAN'A OY VERMEYİN ÇAĞRISI

Mısır'da yayın yapan, darbeci Sisi'ye yakın medya kuruluşuna konuşan terörist Gülen, 24 Haziran seçimleri için çağrıda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy verilmemesini isteyen Gülen, diğer adayların değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

"SON ŞANSIMIZ"

24 Haziran'ı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı son şans olarak değerlendiren teröristbaşı Gülen, Türkiye'yi teröristleri desteklemekle suçladı.

TERÖR ÖRGÜTLERİNİN ORTAK HEDEFİ

15 Temmuz'da meydanlara inan masun insanların üzerine ateş açan Fetullahçı teröristler gibi PKK'lı teröristler de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy verilmemesini istiyor.

Kandil'deki PKK elebaşları, Erdoğan karşısındaki adayların desteklenmesi yönünde çağrılar yaptı.

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