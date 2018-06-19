'Turgut Özal'ı limonatayla zehirlediler'

Giriş Tarihi: 19 Haziran 2018 Salı 16:22



Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, memleketi Afyonkarahisar’da bir otelde muhtarlarla bir araya geldi. Muhtarlarla yakından ilgilenen Bakan Eroğlu’na toplantıda Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, İl Genel Meclis Başkanı Salih Sel, Ak Parti İl Başkanı Hüseyin Sezen, Ak Parti Merkez İlçe Başkanı Bülent Eser eşlik etti. Toplantıya Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi de konuk olarak katıldı.

'TURGUT ÖZAL DA ŞEHİT OLDU'

Muhtarlarla düzenlenen toplantıda konuşan Bakan Eroğlu, merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın yatırım ve hizmetlere çok destek verdiğini dile getirdi. Eroğlu, "Özal gerçekten çok büyük düşünen kapasiteye sahipti. Allah rahmet eylesin. Hatta onun sözünü daima hatırlıyorum. Kendisi şunu diyordu; Ya Türkiye niye kalkınamadı. Hatta ben de sorgularım. Türkiye 1’inci Dünya Harbi’nden sonra harp görmedi. 2’nci Dünya Harbi’nde Almanya yakılıp, yıkıldı mı? Ama Almanya şu an dünyada kaçıncı sırada. Sanayisini kurmuş her şeyini kurmuş güçlü bir ülke. Ekonomisi var. Dünyada ilk 6’ya giriyor. Ama Türkiye çok daha ileride olması lazımdı. Ama olamadı. Rahmetli Turgut Özal bununla ilgili teşhisi yapmış. Aynen şöyle söylüyor; Türkiye niye kalkınamadı? Çünkü yabancılar Türkiye üzerinde çok dolaşıyor. Bizdeki üst yöneticileri çok kolay satın alıyor ve yönlendiriyorlar. Türkiye’nin bu derece kalkınmada geç kalmasındaki sebep budur. Ben Özal’a yakın bir başbakan müşavirinden dinledim. Onu aslında zehirlediler. Bir yerde limonata içmiş ve içine zehir katmışlar. Hayatını kaybetti. Turgut Özal da şehit oldu. Bana göre şehit oldu" dedi.