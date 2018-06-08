Yerli otomobil kaç liraya satılacak?

Giriş Tarihi: 8 Haziran 2018 Cuma 15:34

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yerli otomobil ile ilgili yeni bilgi paylaşımlarında bulunmaya devam ediyor. Yerli otomobil ile ilgili gelişmeler ilerledikçe otomobil meraklıları konu ile ilgili araştırma yapıyor. Bu konu ile ilgili internet üzerinden araştırmalar yapılıyor.

Yerli otomobilin yakıt türü ne olacak?

Yapılan açıklamalara göre yerli otomobil elektrikli olacak. Tüketicinin karşısına 5 farklı model çıkacak. Yapılacak olan araç orta seviyede tüketiciye hitap edecek.

Yerli otomobil otomotik vites mi olacak?

Yerli otomobil hakkında ayrıntılar gelmeye devam ediyor. Vatandaşlar yerli otomobil özelliklerini daha ayrıntılı bir şekilde öğrenmek istiyor. Bu projeyle birlikte yapım aşamasında 20 bin istihdam sağlanması hedefleniyor.

Yerli otomobil fiyatı ne kadar olacak?

Tüketiciler tarafından merakla beklenen yerli otomobilin fiyatı da merak edilen konular arasında yer alıyor. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre yerli otomobil diğer otomobillerden en az yüzde 5 daha ucuz ve diğer araçlardan daha kaliteli olacak.