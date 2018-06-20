Yurtdışı seçim sonuçları açıklandı mı?

Giriş Tarihi: 20 Haziran 2018 Çarşamba 12:21

Yurtdışı seçim sandıklarına katılım bir hayli yoğun oldu. Bu kapsamda sandık başına giden seçmen sayısı beklenenin üzerinde oldu.Oy kullanım sayısının belirlenmesiyle birlikte önceki yıllara göre oy kullanımında artış olduğu saptandı.

Ak parti yurtdışından ne kadar oy aldı?

24 Haziran'da yapılacak seçim için yurtdışı oy kullanma işlemleri sona erdi. Yurtdışında yaşayan 3 milyon 47 Bin 323 seçmenden 1 milyon 262 Bin 193'ü oy kullandı. Seçim sonuçları vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

MHP yurtdışından ne kadar oy aldı?

Yurtdışı seçim sonuçlarıyla ilgili internette pek çok araştırma yapılıyor. 2018 yurt dışı seçim sonuçları başlığı ile ilgili aramalar yapılıyor.

CHP yurtdışından ne kadar oy aldı?

Oy verme işleminin bitmesiyle sonuç ile ilgili araştırmalar yoğunluk kazandı. Hangi partinin ne kadar oranda oy aldığı merakla bekleniyor.

Cumhur İttifakı'nın yurtdışı oyu ne kadar?

Cumhur İttifakı'nın oy oranı merak edilen konular arasında yer alıyor. Yurtdışında sandığa giden vatandaş sayısı rekor kırdı. Bu nedenle vatandaşlar bir an önce sonuçların açıklanacağı zamanı bekliyor.

Millet İttifakı'nın yurtdışı oyu ne kadar?

Millet İttifakı'nın yurtdışında aldığı oy oranı hakkında da araştırmalar devam ediyor. Ancak henüz net bir bilgi verilmedi.

Yüksek Seçim Kurulu yurtdışında oy veren vatandaşların oranını yüzde 41 olarak belirledi. Kullanılan oy pusulaları mühürlü bir şekilde tutanağa geçirildi.Sonuçlar açıklanır açıklanmaz resmi rakamları haberimizde bulabilirsiniz.